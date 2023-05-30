Парфенов Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Лоскутова Наталия Марковна

Мать ребёнка: не указана

Деминский починок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоскутова Наталия Марковна

Мать ребёнка: не указана

Кировская обл, Деминский починок
Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Деминский починок
Смерть
Неизвестно