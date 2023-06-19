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Борзов Лукьян Филиппов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1709

Пол

Мужской

Отец

До 1662 г.р.

Мать

Около 1628 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Борзов Филлип Фролов

Мать: Борзова Елена Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)