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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцевъ Ефимъ Киприяновъ

Отец ребёнка: Казанцевъ Киприанъ Илларионовъ

Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.

Сын: Казанцева Матрона Киприянова

Отец ребёнка: Казанцевъ Киприанъ Илларионовъ

Рождение ребёнка
Вычислено 1909 ст.

Дочь: Анна Киприянова

Отец ребёнка: Казанцевъ Киприанъ Илларионовъ

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