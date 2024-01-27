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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцевъ Ефимъ Киприяновъ
Отец ребёнка: Казанцевъ Киприанъ Илларионовъ
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.
Сын: Казанцева Матрона Киприянова
Отец ребёнка: Казанцевъ Киприанъ Илларионовъ
Рождение ребёнка
Вычислено 1909 ст.
Дочь: Анна Киприянова
Отец ребёнка: Казанцевъ Киприанъ Илларионовъ