Карсакова (Васина) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1981
Отец: Карсаков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васин Андрей
Рождение ребёнка
19.07.2000
Дочь: Васина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Васин Андрей
Рождение ребёнка
31.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васин Андрей
Рождение ребёнка
23.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васин Андрей