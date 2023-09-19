Карсакова (Васина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсакова (Васина) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1961 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1981

Отец: Карсаков Владимир

Мать: Шестакова Эльвина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Андрей

Рождение ребёнка
19.07.2000

Дочь: Васина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Васин Андрей

Рождение ребёнка
31.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Андрей

Рождение ребёнка
23.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Андрей

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