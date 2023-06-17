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Екимова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Екимов Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Екимов Прокопий Осипович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Екимов Козьма Прокопьевич

Отец ребёнка: Екимов Прокопий Осипович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Екимова Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Екимов Прокопий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екимов Прокопий Осипович

Смерть
Неизвестно