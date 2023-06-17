Екимова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Екимов Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Екимов Прокопий Осипович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Екимов Козьма Прокопьевич
Отец ребёнка: Екимов Прокопий Осипович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Екимова Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Екимов Прокопий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно