Останин Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Останин Иван Мокеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Останин Федот Ефимов
Мать ребёнка: Останина Васса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Федосья Ефимова
Мать ребёнка: Останина Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Васса Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782