Останин Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Ефим Иванов

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Место рождения

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Останин Иван Мокеев

Мать: Останина Ховронья Сысоева

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Останин Федот Ефимов

Мать ребёнка: Останина Васса Иванова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Федосья Ефимова

Мать ребёнка: Останина Васса Иванова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Васса Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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