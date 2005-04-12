Солодовников (Клементьев) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Клементьев) Тамара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

12.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1953

Сын: Солодовников Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Солодовников Владимир Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Владимир Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Владимир Илларионович

Смерть
12.04.2005
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