Солодовников (Клементьев) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти12.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1953
Сын: Солодовников Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Солодовников Владимир Илларионович
Рождение ребёнка
28.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Владимир Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2005