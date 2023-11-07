Машкова (Куприянова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куприянов Алексей
Мать: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Машков Василий
Смерть
Неизвестно
Перекопное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Возможно был еще брат, проживал в г. Ленинград