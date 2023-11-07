Машкова (Куприянова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова (Куприянова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприянов Алексей

Мать: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Васильевич Машков

Отец ребёнка: Машков Василий

Смерть
Неизвестно
Перекопное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Возможно был еще брат, проживал в г. Ленинград

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