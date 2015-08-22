Крыжановская (Малик) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1936
Дата смерти22.08.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936
Отец: Малик Григорий Анисимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Крыжановская Елена
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.08.2015
Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край