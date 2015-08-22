Крыжановская (Малик) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыжановская (Малик) Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1936

Дата смерти

22.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936

Отец: Малик Григорий Анисимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыжановский Александр

Отец ребёнка: не указан

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1967

Дочь: Крыжановская Елена

Отец ребёнка: не указан

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
22.08.2015
Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край

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