Жаворонкова Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Жаворонков Владимир Тимофеев
Рождение ребёнка
25.09.1904
Сын: Жаворонков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Жаворонков Владимир Тимофеев
Рождение ребёнка
28.06.1907
Сын: Жаворонков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Жаворонков Владимир Тимофеев
Смерть
Неизвестно