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Жаворонкова Евдокия Васильева

Место рождения

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Владимир Тимофеев

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Жаворонков Владимир Тимофеев

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1904

Сын: Жаворонков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Жаворонков Владимир Тимофеев

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1907

Сын: Жаворонков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Жаворонков Владимир Тимофеев

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Смерть
Неизвестно

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