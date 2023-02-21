Нетесов Олег Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетесов Олег Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нетесов Николай Павлович

Мать: Нетесова Мария Анатольевна

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