Уразайкин Борис (Варис) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУразайкин Борис (Варис)

Уразайкин Борис (Варис)

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1575 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Езикеев Уразайка

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1633

Сын: Борисов Ибрай

Мать ребёнка: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.