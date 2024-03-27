Уразайкин Борис (Варис)
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Езикеев Уразайка
Мать: не указана
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1633
Сын: Борисов Ибрай
Мать ребёнка: не указана
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно