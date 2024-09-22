Гергая Серапион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гергая Серапион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гергая Джемаль Серапионович

Мать ребёнка: Гергая Тамара Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гергая Тамара Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гергая Луара Серапионовна

Мать ребёнка: Гергая Тамара Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гергая Гиви Серапионович

Мать ребёнка: Гергая Тамара Тарасовна

Рождение ребёнка
10.11.1936

Сын: Гергая Реваз Серапионович

Мать ребёнка: Гергая Тамара Тарасовна

Сухум, Город Сухум
Смерть
Неизвестно

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