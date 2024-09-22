Гергая Серапион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гергая Джемаль Серапионович
Мать ребёнка: Гергая Тамара Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гергая Тамара Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гергая Луара Серапионовна
Мать ребёнка: Гергая Тамара Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гергая Тамара Тарасовна
Рождение ребёнка
10.11.1936
Сын: Гергая Реваз Серапионович
Мать ребёнка: Гергая Тамара Тарасовна
Сухум, Город Сухум
Смерть
Неизвестно