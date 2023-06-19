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(Каинова) Наталья Иванова

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1876

Сын: Каинов Николай Александров

Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Каинов Павел Александров

Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1882

Сын: Каинов Константин Александров

Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1887

Дочь: Ольга Александрова

Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1887

Дочь: Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1893

Дочь: Ольга Александрова

Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1895

Дочь: Анисья Александрова

Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1895

Сын: Каинов Василий Александров

Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каинов Александр Григорьев

Смерть
Неизвестно