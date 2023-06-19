(Каинова) Наталья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1876
Сын: Каинов Николай Александров
Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев
Рождение ребёнка
21.06.1880
Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев
Рождение ребёнка
18.05.1882
Сын: Каинов Константин Александров
Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев
Рождение ребёнка
19.07.1887
Дочь: Ольга Александрова
Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев
Рождение ребёнка
04.11.1887
Дочь: Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев
Рождение ребёнка
19.07.1893
Дочь: Ольга Александрова
Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев
Рождение ребёнка
26.12.1895
Дочь: Анисья Александрова
Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев
Рождение ребёнка
26.12.1895
Сын: Каинов Василий Александров
Отец ребёнка: Каинов Александр Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно