Богуш Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1882
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Богуш Жена
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Скрибила Акулина Кузьминична
Мать ребёнка: Богуш Жена
Рождение ребёнка
После 1882
Сын: Богуш Мотя
Мать ребёнка: Богуш Жена
Рождение ребёнка
После 1882
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Богуш Жена
Рождение ребёнка
После 1882
Мать ребёнка: Богуш Жена
Рождение ребёнка
После 1882
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Богуш Жена
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богуш Роман Кузьмич
Мать ребёнка: Богуш Жена
Работа или профессия
До 1941
Работал на сахарном заводе
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богуш Жена
Смерть
Неизвестно