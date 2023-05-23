Куличкин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличкин Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1927

Дочь: Комисарова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Куличкина Александра Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куличкина Александра Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно