Куличкин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1927
Дочь: Комисарова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Куличкина Александра Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куличкина Александра Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно