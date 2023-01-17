Ромашина Акилина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пентюхин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1846
Сын: Ромашин Пантелеймон Ефимович
Отец ребёнка: Ромашин Ефим Фомич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Ефимовна
Отец ребёнка: Ромашин Ефим Фомич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ромашин Ефим Фомич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ромашин Ефим Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ромашин Ефим Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ромашин Ефим Фомич
Смерть
Неизвестно