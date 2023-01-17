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Ромашина Акилина Ильинична

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Пентюхин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1846

Сын: Ромашин Пантелеймон Ефимович

Отец ребёнка: Ромашин Ефим Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Ефимовна

Отец ребёнка: Ромашин Ефим Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ромашин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ромашин Ефим Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ромашин Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Ромашин Ефим Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашин Ефим Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашин Ефим Фомич

Смерть
Неизвестно
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