Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти16.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1929
Сын: Галкин Николай Кириллович
Отец ребёнка: Галкин Кирилл Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Рая Кирилловна
Отец ребёнка: Галкин Кирилл Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галкин Кирилл Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1977