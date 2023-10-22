Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

16.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Галкин Николай Кириллович

Отец ребёнка: Галкин Кирилл Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Рая Кирилловна

Отец ребёнка: Галкин Кирилл Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Виктор Кириллович

Отец ребёнка: Галкин Кирилл Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Кирилл Осипович

Смерть
16.06.1977
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