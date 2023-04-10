Трубицына (Вострикова) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына (Вострикова) Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Домна Антонова

Отец ребёнка: Трубицын Антон Иванов

Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Трубицын Алексей Антонов

Отец ребёнка: Трубицын Антон Иванов

Рождение ребёнка
19.08.1881

Дочь: Наталья Антонова

Отец ребёнка: Трубицын Антон Иванов

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Трубицын Павел Антонов

Отец ребёнка: Трубицын Антон Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Антон Иванов

Смерть
Неизвестно