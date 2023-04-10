Трубицына (Вострикова) Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Домна Антонова
Отец ребёнка: Трубицын Антон Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1879
Отец ребёнка: Трубицын Антон Иванов
Рождение ребёнка
19.08.1881
Дочь: Наталья Антонова
Отец ребёнка: Трубицын Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Трубицын Антон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно