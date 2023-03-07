Пушкарева Матрена Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Матрена Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Пушкарев Петр Матвеев

Отец ребёнка: Пушкарев Матфей Иосифов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Пушкарев Матфей Иосифов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Пушкарев Киприян Матвеев

Отец ребёнка: Пушкарев Матфей Иосифов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Пушкарев Терентий Матвеев

Отец ребёнка: Пушкарев Матфей Иосифов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Матфей Иосифов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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