Фёдор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Яков Купреянов

Мать: Мавра Васильева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Филип Фёдоров

Мать ребёнка: Маремьяна (Михайлова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Маремьяна (Михайлова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна (Михайлова)

Смерть
Неизвестно
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