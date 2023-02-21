Фёдор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Яков Купреянов
Мать: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Филип Фёдоров
Мать ребёнка: Маремьяна (Михайлова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Маремьяна (Михайлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна (Михайлова)
Смерть
Неизвестно