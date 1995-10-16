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Фирсова Татьяна Евгеньевна
Фирсова Татьяна Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1995
Пол
Женский
Отец
Фирсов Евгений Вячеславович
1971 г.р.
Мать
Фирсова (Черникова) Светлана Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1995
Отец:
Фирсов Евгений Вячеславович
Мать:
Фирсова Светлана Николаевна
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