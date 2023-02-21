Караваев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваев Андрей

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Место рождения

Сычевка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычевка
Рождение ребёнка
1930

Сын: Караваев Андрей

Мать ребёнка: Караваева Евдокия

Смоленский район Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинкевич Людмила

Мать ребёнка: Караваева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караваева Евдокия

Смерть
Неизвестно
Алтайский край
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