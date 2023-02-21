Караваев Андрей
Место рожденияСычевка
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Сычевка
Рождение ребёнка
1930
Сын: Караваев Андрей
Мать ребёнка: Караваева Евдокия
Смоленский район Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинкевич Людмила
Мать ребёнка: Караваева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Караваева Евдокия
Смерть
Неизвестно
Алтайский край