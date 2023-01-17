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Бабакова Маргарита Сергеевна
Бабакова Маргарита Сергеевна
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
11.07.1988
Пол
Женский
Отец
Бабаков Сергей Станиславович
1962 г.р.
Мать
Бабакова (Рудева) Светлана Павловна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1988
Отец:
Бабаков Сергей Станиславович
Мать:
Бабакова Светлана Павловна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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