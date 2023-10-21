Иванов Евгений Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евгений Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

1967 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1988

Отец: Иванов Вячеслав Николаевич

Мать: Костюченко Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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