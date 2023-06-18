Шарганова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1907
Дочь: Митрофанова Павлина Михайловна
Отец ребёнка: Шарганов Михаил Иванович
Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Свидетельство о рождении выдано (повторное) 11.11.1949г Место регистрации: с.Чмутово, Чмутовская церковь. Место рождения д.Пруды, Павловский район, Горьковская обл, РСФСР
Гражданство
Неизвестно
русская
Смерть
Неизвестно