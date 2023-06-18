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Шарганова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1907

Дочь: Митрофанова Павлина Михайловна

Отец ребёнка: Шарганов Михаил Иванович

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Свидетельство о рождении выдано (повторное) 11.11.1949г Место регистрации: с.Чмутово, Чмутовская церковь. Место рождения д.Пруды, Павловский район, Горьковская обл, РСФСР
Гражданство
Неизвестно
русская
Смерть
Неизвестно