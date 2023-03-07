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Рязанцов Иван (мл.) Петров

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Рязанцов Петр Филиппов

Мать: Рязанцова Анисия Михайлова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рязанцов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Рязанцова Наталья Григорьева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рязанцов Максим Иванов

Мать ребёнка: Рязанцова Наталья Григорьева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Наталья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
присяжный оценщик, мещанин
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1833
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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