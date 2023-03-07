Рязанцов Иван (мл.) Петров
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Рязанцов Петр Филиппов
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Рязанцова Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Рязанцова Наталья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
присяжный оценщик, мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1833