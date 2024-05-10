Демидова (Морозова) Просковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1906
Дата смерти12.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1930
Дочь: Демидова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Демидов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мясникова (Демидова) Ираида Павловна
Отец ребёнка: Демидов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1935
Сын: Демидов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Демидов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Демидова Руфима Павловна
Отец ребёнка: Демидов Павел Васильевич
Смерть
12.10.1990