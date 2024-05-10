Демидова (Морозова) Просковья Ивановна 10.11.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидова (Морозова) Просковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1906

Дата смерти

12.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906

Отец: Морозов Иван Алексеевич

Мать: Морозова (Левашова) Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1930

Дочь: Демидова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Демидов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мясникова (Демидова) Ираида Павловна

Отец ребёнка: Демидов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1935

Сын: Демидов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Демидов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Демидова Руфима Павловна

Отец ребёнка: Демидов Павел Васильевич

Смерть
12.10.1990

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