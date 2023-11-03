Ермолин Иван Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Ермолин Александр Григорьев
Мать: Ермолина Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Ермолина Варвара Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Ермолина Варвара Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ермолина Александра Иванова
Мать ребёнка: Ермолина Варвара Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно