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Ермолин Иван Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Ермолин Александр Григорьев

Мать: Ермолина Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Ермолина Варвара Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Ермолин Василий Иванов

Мать ребёнка: Ермолина Варвара Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ермолина Александра Иванова

Мать ребёнка: Ермолина Варвара Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Варвара Герасимова

Смерть
Неизвестно
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