Шапкин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапкина Нина Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапкина Нина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Нина Даниловна
Смерть
2019