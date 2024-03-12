Шапкин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапкина Нина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапкина Нина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Нина Даниловна

Смерть
2019
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