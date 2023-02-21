Турбина (Герасименкова) Ксения Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1812
Дочь: Турбина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1897
Дочь: Турбина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1909
Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Турбина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1988
Дочь: Турбина Харитина Алексеевна
Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно