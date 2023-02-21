Турбина (Герасименкова) Ксения Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбина (Герасименкова) Ксения Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1812

Дочь: Турбина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич

Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1897

Дочь: Турбина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1909

Сын: Турбин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Турбина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1988

Дочь: Турбина Харитина Алексеевна

Отец ребёнка: Турбин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турбин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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