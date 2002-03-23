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Гатин Мансур

Место рождения

Татарская АССР, Таканышский р-н

Дата рождения

06.05.1947

Дата смерти

23.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1947

Отец: не указан

Мать: ?

Татарская АССР, Таканышский р-н
Рождение ребёнка
06.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Камский леспромхоз, Мамадышскогор-на
Смерть
23.03.2002
Камский леспромхоз, Мамадышскогор-на
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Камский Леспромхоз
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