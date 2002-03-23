Гатин Мансур
Место рожденияТатарская АССР, Таканышский р-н
Дата рождения06.05.1947
Дата смерти23.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1947
Мать: ?
Татарская АССР, Таканышский р-н
Рождение ребёнка
06.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Камский леспромхоз, Мамадышскогор-на
Смерть
23.03.2002
Камский леспромхоз, Мамадышскогор-на
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Камский Леспромхоз