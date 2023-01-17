Лемешев Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1902
Дата смерти26.06.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922 по 1926
Место жительства
С 1926 по 1927
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1927 по 1929
Харбин, Китай
Место жительства
С 1929 по 1931
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1931 по 1977
Смерть
26.06.1977