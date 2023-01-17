Лемешев Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемешев Сергей Яковлевич

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Место рождения

Князево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.07.1902

Дата смерти

26.06.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Князево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1922 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1926 по 1927
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1927 по 1929
Харбин, Китай
Место жительства
С 1929 по 1931
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1931 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.06.1977
Москва, город федерального значения Москва
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