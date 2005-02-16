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Демидов Максим Сергеевич
Демидов Максим Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.2005
Пол
Мужской
Отец
Демидов Сергей Александрович
1977 г.р.
Мать
Демидова-Луканина Ирина Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2005
Отец:
Демидов Сергей Александрович
Мать:
Демидова-Луканина Ирина Владимировна
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