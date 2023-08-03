Рыжикова (Крылова) Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжикова (Крылова) Серафима Михайловна

Место рождения

Село Линево Борского района Нижегородской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крылов Михаил Константинович

Мать: Крылова Наталья Евгеньевна

Село Линево Борского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ронжина Александра Никоновна

Отец ребёнка: Рыжиков Никон

Село Линево Борского района Нижегородской области
Смерть
Неизвестно
Село Линево Борского района Нижегородской области
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