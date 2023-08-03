Рыжикова (Крылова) Серафима Михайловна
Место рожденияСело Линево Борского района Нижегородской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Село Линево Борского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ронжина Александра Никоновна
Отец ребёнка: Рыжиков Никон
Село Линево Борского района Нижегородской области
Смерть
Неизвестно
Село Линево Борского района Нижегородской области