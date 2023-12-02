Сезёмова (Чупрова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1937
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937
Отец: Чупров Александр Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Старцева Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Сезёмов Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Сезёмова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Сезёмов Виктор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область