Сезёмова (Чупрова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сезёмова (Чупрова) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1937

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937

Отец: Чупров Александр Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Старцева Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Сезёмов Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Сезёмова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Сезёмов Виктор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сезёмов Виктор Фёдорович

Смерть
2012
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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