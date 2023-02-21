Матвеева Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Василий Асамович
Мать: Павлова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Алена Ивановна
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Иван