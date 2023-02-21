Матвеева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Василий Асамович

Мать: Павлова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Алена Ивановна

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Иван

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