Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна

Развод
Неизвестно

Жена: Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
27.12.1929

Дочь: (Круглова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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