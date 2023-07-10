Зрилин Александр Степанович
мужской, родился 10.08.1954, Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
ОтецЗрилин Степан Григорьевич25.12.1911 ст. г.р.
МатьЗрилина (Шиндова) Акулина Ивановна08.06.1914 ст. г.р.
Супруги
АллаНеизвестно г.р.
Дети
(Зрилина) ?1990 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Неизвестно
Жена: Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алла
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1990
Дочь: (Зрилина) ?
Мать ребёнка: Алла