Зрилин Александр Степанович 10.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зрилин Александр Степанович

Автор
ВЖ
Живаев В.

мужской, родился 10.08.1954, Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Отец
Зрилин Степан Григорьевич25.12.1911 ст. г.р.
Мать
Зрилина (Шиндова) Акулина Ивановна08.06.1914 ст. г.р.
Супруги
АллаНеизвестно г.р.
Дети
(Зрилина) ?1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954

Отец: Зрилин Степан Григорьевич

Мать: Зрилина (Шиндова) Акулина Ивановна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Развод
Неизвестно

Жена: Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алла

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1990

Дочь: (Зрилина) ?

Мать ребёнка: Алла

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