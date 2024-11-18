(Демко) Татьяна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Демко) Татьяна Михайловна

(Демко) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1927 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демко Михаил Фомич

Мать: Демко (Приходько) Зоя Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.