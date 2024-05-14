Фефилова Марфа Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Попов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Фефилов Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Фефилов Кузьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Фефилова Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Фефилов Елисей Дмитриевич
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Фефилова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно