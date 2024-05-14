Фефилова Марфа Павловна Около 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефилова Марфа Павловна

Место рождения

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Попов Павел

Мать: не указана

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилов Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Фефилов Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Фефилов Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Фефилова Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Фефилов Елисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Фефилова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Фёдорович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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