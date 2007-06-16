Кузнецов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1947

Дата смерти

16.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1974

Дочь: Баркова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
24.05.1976

Сын: Кузнецов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Екатерина Ильинична

Смерть
16.06.2007
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