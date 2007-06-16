Кузнецов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1947
Дата смерти16.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1974
Дочь: Баркова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
24.05.1976
Сын: Кузнецов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.2007