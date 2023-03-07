Чистякова Александра Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Чистяков Иона Евдокимович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Чистякова Анна Ионовна
Отец ребёнка: Чистяков Иона Евдокимович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Чистякова Надежда Ионовна
Отец ребёнка: Чистяков Иона Евдокимович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Чистяков Иона Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно