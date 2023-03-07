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Чистякова Александра Лаврентьевна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Чистяков Кузьма Ионович

Отец ребёнка: Чистяков Иона Евдокимович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Чистякова Анна Ионовна

Отец ребёнка: Чистяков Иона Евдокимович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Чистякова Надежда Ионовна

Отец ребёнка: Чистяков Иона Евдокимович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Чистяков Николай Ионович

Отец ребёнка: Чистяков Иона Евдокимович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Иона Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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