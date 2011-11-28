Батраков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батраков Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2011

Отец: не указан

Мать: Батракова Евгения бухгалтер

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