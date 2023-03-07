Сырчина (Ходырева) Евдокия Федулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина (Ходырева) Евдокия Федулова

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Место рождения

дер. Бабайловская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Бабайловская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Сырчин Василий Прокопиев

Отец ребёнка: Сырчин Прокопий Федотов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Евдокия Прокопиева

Отец ребёнка: Сырчин Прокопий Федотов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Сырчин Ферапонт Прокопиев

Отец ребёнка: Сырчин Прокопий Федотов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Прокопий Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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