Сырчина (Ходырева) Евдокия Федулова
Место рождениядер. Бабайловская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Бабайловская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Сырчин Прокопий Федотов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Евдокия Прокопиева
Отец ребёнка: Сырчин Прокопий Федотов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Сырчин Ферапонт Прокопиев
Отец ребёнка: Сырчин Прокопий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790