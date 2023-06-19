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Брехов Александр Семенович

Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
По др. данным год рождения 1897
Раскулачивание
1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Сослан с семьей спецпоселение в Иркутской области, работал десятником на шахте в пос. Шадрине
Осуждение
23.12.1937
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Беспартийный. Уже будучи раскулаченным осужден по политической статье 58 п. 10 УК РСФСР, арестован 17.11.1937, осужден тройкой при УНКВД Иркутской обл. 23.12.1937 на 10 лет ИТЛ. Дело № 4097
Реабилитация осужденного
31.12.1956
Реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда, внесен в книгу памяти жертв политических репрессий Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

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