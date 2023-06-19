Брехов Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
По др. данным год рождения 1897
Раскулачивание
1931
Сослан с семьей спецпоселение в Иркутской области, работал десятником на шахте в пос. Шадрине
Осуждение
23.12.1937
Беспартийный. Уже будучи раскулаченным осужден по политической статье 58 п. 10 УК РСФСР, арестован 17.11.1937, осужден тройкой при УНКВД Иркутской обл. 23.12.1937 на 10 лет ИТЛ. Дело № 4097
Реабилитация осужденного
31.12.1956
Реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда, внесен в книгу памяти жертв политических репрессий Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности