Кузина Агафья (Гаша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Агафья (Гаша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Семеюнова Пелагея (Поля) Тихоновна

Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович

Рождение ребёнка
30.03.1896

Сын: Кузин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кузин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузин Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузин Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кузина Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович

Смерть
Неизвестно
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