Кузина Агафья (Гаша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Семеюнова Пелагея (Поля) Тихоновна
Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович
Рождение ребёнка
30.03.1896
Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кузин Иван Тихонович
Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кузина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Кузин Тихон Миронович
Смерть
Неизвестно