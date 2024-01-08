Неустроева Матрена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева Матрена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Неустроев Иван Васильевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Неустроев Иван Васильевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Неустроев Иван Васильевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Смерть
Неизвестно
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