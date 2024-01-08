Неустроева Матрена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Неустроев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Неустроев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Неустроев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Смерть
Неизвестно