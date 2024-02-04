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Чирков Василий Дмитриевич

Место рождения

Село Рыбацкое

Дата рождения

10.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1852

Отец: Чирков Дмитрий Васильевич

Мать: Мария Павловна

Село Рыбацкое
Ссылка на запись Метрической книги церкви Покрова Пресвятой Борогодицы с.Рыбацкого https://sun9-36.userapi.com/impg/CtrIwQbRCnoAsg3aeRv_754eDCqVdoBS98gN6g/s5WaJ7j6nWI.jpg?size=1199x460&quality=95&sig... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1883

Сын: Чирков Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Село Рыбацкое
Ссылка на зипись Метрической книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Рыбацкого https://sun9-45.userapi.com/impg/rqGYHjlB5Bs4ddKm0Av4hqj2NFTC_SAlvbNqbw/noP_UHNrvao.jpg?size=1392x594&quality=95&si... Показать все
Смерть
Неизвестно
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