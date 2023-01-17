Ромакова (Герасимова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромакова (Герасимова) Мария Васильевна

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Место рождения

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

17.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Герасимов Василий Егорович

Мать: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
11.05.1870

Муж: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.01.1876

Сын: Ромаков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.03.1879

Сын: Ромаков Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.10.1880

Дочь: Кузнецова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Ромаков Алексей (1)

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.03.1887

Сын: Ромаков Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.03.1888

Сын: Ромаков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Ромаков Иван (1)

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1891

Сын: Ромаков Иван (2)

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.03.1894

Сын: Ромаков Иван (3)

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.03.1896

Сын: Ромаков Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крапивина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
17.03.1908
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