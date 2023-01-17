Ромакова (Герасимова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти17.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Герасимов Василий Егорович
Мать: Дарья Власова
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Дочь: Кузнецова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Сын: Ромаков Алексей (1)
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Дочь: Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Сын: Ромаков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Сын: Ромаков Иван (1)
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Сын: Ромаков Иван (2)
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Сын: Ромаков Иван (3)
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Дочь: Крапивина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Ромаков Дмитрий Кондратьевич